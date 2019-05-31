Суд перенес рассмотрение ходатайства об УДО главы чеченского "Мемориала"

АРГУН (Чечня), 31 мая – РИА Новости. Шалинский городской суд перенес рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденному на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, сообщил РИА Новости адвокат Петр Заикин.

"Рассмотрение ходатайства отложили в связи с тем, что не все характеризующие материалы были переданы прокуратурой", - сказал он, добавив, что дата нового заседания будет назначена дополнительно.

Шалинский городской суд 18 марта приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.

Заикин 15 мая подал ходатайство об УДО в Шалинский городской суд. В соответствии с законом, осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если он отбыл не менее трети назначенного ему срока. По словам адвоката, с учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока — 1 год и 4 месяца — 9 мая 2019 года.

В своем ходатайстве Заикин отмечал, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама. У Титиева есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы, добавил адвокат.

Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.