Кузнецова: только 16,5% образовательных программ соответствует нормам

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявила, что только 16,5% образовательных программ соответствуют принятым нормам.

Накануне Дня защиты детей – 1 июня – Владимир Путин провел рабочую встречу с Кузнецовой, в ходе которой она представила ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России. Отдельно обсуждались проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.

"Проведены мониторинги, и по итогам последнего мониторинга Рособрнадзора только 16,5% воспитательных программ соответствуют тем нормам, которые есть. К сожалению, в этом направлении предстоит ещё большая работа. Но я уверена, что ресурсы тоже есть", - приводятся слова Кузнецовой в стенограмме встречи, опубликованной на сайте президента.