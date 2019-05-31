Медики сообщили о гибели палестинца, ранившего двух человек в Иерусалиме

ГАЗА, 31 мая - РИА Новости. Палестинские медики сообщили о гибели молодого жителя Западного берега реки Иордан, который утром ранил ножом двух израильтян в Иерусалиме.
Полицейские ранее говорили, что "нейтрализовали" вооруженного ножом палестинца, но не конкретизировали, был ли он убит или ранен ответным огнем.
"Сегодня в Иерусалиме скончался 18-летний палестинец от тяжелых ранений, которые он получил от огня израильских силовиков", - сообщила пресс-служба палестинского минздрава.
По данным израильских властей, юноша совершил оба нападения в историческом центре Иерусалима - у Дамасских ворот и в стенах Старого города, куда стекаются сотни тысяч мусульман на молитвы последней пятницы священного месяца Рамадан.
Еще один палестинец, по данным медиков, был убит в районе города Вифлеема, расположенного на Западном берегу реки Иордан, в нескольких километрах к югу от Иерусалима. Местные СМИ пишут, что по 16-летнему юноше был открыт огонь, когда он пытался преодолеть заграждения, отделяющие Вифлеем от контролируемых израильтянами территорий.