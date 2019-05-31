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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о пенсиях из НПФ по старым правилам

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, внесен в Госдуму, сообщил журналистам один из авторов инициативы, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.
Как пояснил Толстой, соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах", пояснил один из авторов законопроекта.
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"Люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины с 55, мужчины – с 60 лет. Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее", - заявил Толстой журналистам.
По его словам, такое решение позволит в целом улучшить финансовое положение людей предпенсионного возраста, а работодателям даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников. При этом, отметил политик, человеку предоставляется возможность самостоятельно принять для себя решение – выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию, либо продолжить работать и, тем самым, увеличить себе размер пенсии в будущем.
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По его словам, текстом законопроекта также уточняются основания для получения пенсии, такие, как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией. Это привлечет в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц, иностранных граждан и так далее, уверен автор поправок. При этом право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера.
"Предлагаемые изменения имеют огромное значение для сотен тысяч наших граждан, которые собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами. Теперь человек сможет сделать для себя выбор, в каком возрасте начать получать негосударственную пенсию. Я считаю эту меру достаточно справедливой", - заключил парламентарий.
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Петр ТолстойГосдума РФОбщество
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