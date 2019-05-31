В Москве выяснят причину попадания воды на станцию метро "Хорошевская"

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно огороженное место на платформе, сотрудники собирали воду.

"На станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии имело место попадание воды на одну из колонн и платформу. Вода была оперативно убрана сотрудниками станции. Сотрудники ответственных подразделений уже выехали на место для определения источника попадания воды", - сказали в пресс-службе.