В Москве выяснят причину попадания воды на станцию метро "Хорошевская"

МОСКВА 31 мая - РИА Новости. Сотрудники московского метро выясняют причину попадания воды на станцию "Хорошевская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно огороженное место на платформе, сотрудники собирали воду.
"На станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии имело место попадание воды на одну из колонн и платформу. Вода была оперативно убрана сотрудниками станции. Сотрудники ответственных подразделений уже выехали на место для определения источника попадания воды", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства также отметил, что на безопасность пассажиров и движение поездов ситуация не влияет.