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РИА Новости

В Москве выяснят причину попадания воды на станцию метро "Хорошевская"

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитена
Эмблема Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эмблема Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА 31 мая - РИА Новости. Сотрудники московского метро выясняют причину попадания воды на станцию "Хорошевская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно огороженное место на платформе, сотрудники собирали воду.
"На станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии имело место попадание воды на одну из колонн и платформу. Вода была оперативно убрана сотрудниками станции. Сотрудники ответственных подразделений уже выехали на место для определения источника попадания воды", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства также отметил, что на безопасность пассажиров и движение поездов ситуация не влияет.
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