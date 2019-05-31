В Раде хотят приобщить стенограмму встречи с Зеленским к делу в КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины хотят приобщить стенограмму консультаций глав фракций и президента Владимира Зеленского к делу о роспуске Верховной Рады VIII созыва, которое будет рассмотрено в Конституционном суде, заявил замглавы фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Андрей Тетерук.

Консультации глав фракций Верховной рады Украины с новым президентом страны Зеленским по поводу досрочного роспуска парламента прошли на минувшей неделе. Администрация президента по требованию депутатов обнародовала текст стенограммы. В пятницу спикер Рады Андрей Парубий заявил, что из текста стенограммы встречи президента с лидерами фракций исчезли фрагменты заявлений.

"Стенограмму этого совещания, которую уже обнародовали на официальном сайте президента, народные депутаты планируют включить в рассмотрение дела в Конституционном суде как доказательство того, что у президента Зеленского отсутствовали конституционные основания для принятия такого указа о прекращении полномочий Верховной рады", - приводит слова Тетерука агентство Укринформ.

По словам Тетерука, на консультациях Зеленский "признавал, что у него нет конституционных оснований и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законах нет никакого упоминания и ссылки".