В ДНР за неделю из-за обстрелов ВСУ пострадали четыре человека

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Четыре человека, среди которых двое детей, пострадали за минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В результате попадания в крышу самодельного взрывного устройства поврежден жилой дом в Горловке. Осколочное ранение средней тяжести получила 70-летняя женщина, также легкие ранения получил ребенок 2009 года рождения", - сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрела на севере Донецка пострадали мужчина и ребенок.