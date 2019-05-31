Воду из Яузы проверят в течение недели после сообщения о гибели рыбы

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Анализ проб воды из реки Яузы в районе Электрозаводского моста в Москве, где 30 марта очевидцы заметили мертвую рыбу, будет готов в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Пришло сообщение (30 мая) на горячую линию, что на Яузе в районе Электрозаводского моста мертвая рыба. Специалисты департамента природопользования взяли пробы воды. Результаты станут известны в течение 5-7 дней", - сообщили в пресс-службе.