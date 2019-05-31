На создание архитектурно-исторической зоны в Тобольске направят 140 млн руб

ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Объем финансирования долгосрочного проекта по созданию туристической архитектурно-исторической зоны в Тобольске составит около 140 миллиона рублей, из них 85 миллионов рублей выделит федеральный бюджет, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В рамках проекта планируется реконструировать Базарную площадь в Тобольске, находящиеся на ней исторические здания, а также создать пешеходную зону на улице Мира. В отреставрированных зданиях в нижнем посаде Тобольска планируется разместить музеи, сувенирные лавки, ремесленные мастерские, заведения общественного питания, что будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в городе", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, начало реализации проекта реконструкции нижнего посада Тобольска даст синергетический эффект и вызовет интерес у предпринимательского сообщества. При этом важно обсудить концепцию проекта с местными жителями, чтобы результат соответствовал их запросам.

"Проект соответствует идеологии постепенного развития нижнего посада и его вовлечения в городскую среду. Конечно, восстановление всех памятников за счет бюджета – это накладное дело, которое займет много времени. Я поручил отработать соответствующие механизмы, в том числе с привлечением инвесторов", – рассказал губернатор.