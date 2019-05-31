Рейтинг Собянина среди москвичей достиг максимума, выяснили социологи

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отношение москвичей к Сергею Собянину за минувший год улучшилось, сейчас его рейтинг среди жителей столицы достиг максимума за все время нахождения на посту мэра, свидетельствуют результаты опроса Отношение москвичей к Сергею Собянину за минувший год улучшилось, сейчас его рейтинг среди жителей столицы достиг максимума за все время нахождения на посту мэра, свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра"

Согласно данным опроса, у 42% москвичей сложилось хорошее впечатление о деятельности столичного мэра, 15% респондентов охарактеризовали свое отношение к Собянину как "очень хорошее". Кроме того, 8% респондентов заявили, что относятся к деятельности московского мэра плохо, 3% - очень плохо. Также 31% назвал свое впечатление "средним".

"Это максимальные показатели за все время нахождения Сергея Собянина на своем посту. Опросы фиксируют непрерывный поступательный рост позитивных оценок, начиная с 2012 года", - отметили в "Левада-Центре".

Отношение москвичей к деятельности Московской городской думы за последние годы немного ухудшилось. Согласно опросу, плохое отношение к ней сложилось у 27%, среднее - у 40%, хорошее - у 14% респондентов. Затруднились ответить 18%.