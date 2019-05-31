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РИА Новости

Москва не будет тормозить нормализацию отношений с Киевом, заявил Косачев

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва не будет искусственно тормозить нормализацию российско-украинских отношений, если на Украине будут обеспечены права и интересы всех граждан, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Никакого искусственного торможения нормализации российско-украинских отношений с нашей стороны не будет при том понимании, что на Украине в полном объеме будут обеспечиваться права и интересы всех без исключения граждан вне зависимости от их языка, национальности, вероисповедания и культуры", - сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, новый президент Украины Владимир Зеленский сейчас "идет на поводу у общественного мнения" вместо того, чтобы, как полагается главе государства, формировать его "в соответствии с национальными интересами своей страны". При этом одним из основных интересов Украины, по мнению Косачева, является нормализация отношений с Россией.
Как отметил сенатор, Зеленскому надо проанализировать опыт предыдущих пяти лет, "которые привели к разгрому, к провалу прежней власти и лично господина Порошенко". С учетом этих наблюдений, уверен председатель комитета Совета Федерации, Зеленскому стоит сформировать свою программу, которая бы предполагала, с одной стороны, "полномасштабную реализацию минских соглашений и урегулирование конфликта на юго-востоке на основе этих соглашений", а с другой, "вывод российского фактора из перечня объяснений внутренних украинских проблем" и обращение к этим проблемам "напрямую".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
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"Если и когда у господина Зеленского такое желание и такие способности появятся, уверен, что Россия себя ждать не заставит", - заключил Косачев.
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