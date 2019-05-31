На Камчатке отремонтируют 13 школьных столовых за 88 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Власти Камчатки за счет краевого и федерального финансирования отремонтируют в текущем году тринадцать школьных столовых, на эти работы предусмотрены почти 88 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В этом году запланирован ремонт 13 школьных столовых. На реализацию этих мероприятий предусмотрено 87 миллионов 997 тысяч рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 67 миллионов 690 тысяч рублей, за счет муниципалитетов – 20 миллионов 307 тысяч рублей", – сказала замминистра образования и молодежной политики Камчатского края Евгения Орешко.

Она напомнила, что в прошлом году из средств краевого бюджета на оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием были направлены 39 миллионов 715 тысяч рублей, а на ремонт пяти школьных пищеблоков - 20 миллионов 611 тысяч рублей.

"Организация горячего питания занимает важное место в сохранении и укреплении здоровья школьников, так как значительную часть времени дети проводят в образовательных учреждениях. Перед нами стоят важнейшие задачи по совершенствованию организации школьного питания, обеспечению его сбалансированности и безопасности, улучшению качества. Необходимо исключить саму возможность поставки в школы недоброкачественных продуктов питания", – заявил заместитель председателя правительства региона Владимир Пригорнев.