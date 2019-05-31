Пять тысяч человек побывали на открытии Парка победы в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Пять тысяч жителей Саранска пришли на открытие Парка Победы в столице Мордовии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Церемония открытия парка Победы, расположенного в Октябрьском районе Саранска, состоялась вечером 30 мая. Это первый парк в районе, он построен по программе формирования современной городской среды.
"Парк Победы мы открываем в преддверии Дня защиты детей. Это подарок для наших малышей, нашего будущего, тех, кто будет продолжать жить и трудиться на благо Мордовии. Мы продолжим благоустройство Саранска и сделаем все, чтобы жители могли отдыхать и проводить свободное время с комфортом. В наших планах – построить парк по улице Татьяны Бибиной, ещё один - в новом микрорайоне около Ремзавода, также обновится бульвар Братьев Веденяпиных в северо-западной части города", - сказал глава Мордовии Владимир Волков, вручая символический ключ от парка юным жителям города.
В Парке Победы установлены стенды с именами участников Великой Отечественной войны, информацией о боевых наградах и подвигах ветеранов.
"Украшением парка стал фонтан. Его диаметр составляет 9 метров, а высота центральной струи — 7 метров. Подсвечивается он 48 подводными светодиодными фонарями. Кроме этого, в парке возвели площадки, рассчитанные на любой вкус и разный возраст. Есть площадка для маломобильных групп населения, зона для игры в стритбол, настольный теннис, игровые комплексы, площадка с уличными тренажерами. Также здесь установлен сценический комплекс с музыкальным оборудованием. Оценить новый объект пришли около 5 тысяч горожан", - говорится в сообщении.