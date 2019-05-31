В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Женщина с ребенком бегут из лагеря беженцев в деревне Багуз, спасаясь от террористов в провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 370 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 850 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны РФ в Более 370 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 850 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны РФ в Facebook

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 234 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 377 человек (женщин – 113, детей – 192), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 857 человек (женщин – 257, детей – 437)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток не возвратился ни один гражданин Сирии.