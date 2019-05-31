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РИА Новости
Новое оружие России

В России создали лазер для обнаружения углеводородного газа с беспилотника

Вчера, 11:17
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех
Павильон компании Ростех
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Павильон компании "Ростех. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В России разработан лазерный радар (лидар) для дистанционного обнаружения углеводородных газов (УВГ) с борта беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Там отметили, что команда, разработавшая этот лидар, стала одним из победителей корпоративной программы "Вектор", в которой финалисты получают консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
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"В список победителей вошла команда, разработавшая лидар – лазерный радар для дистанционного обнаружения УВГ с борта вертолета или беспилотника. Он может использоваться для мониторинга выбросов попутных газов, поиска газовых выбросов в Арктике, шельфовой разведки и цифровизации добычи углеводородов", - сказали в Ростехе.
Там уточнили, что прототип первого поколения лидара для установки на вертолете Ми-8 прошёл весь цикл испытаний на газопроводе Уренгой-Новопсков. Сейчас ведется работа по модернизации системы для установки на беспилотник.
В пятерку лучших также вошли специалисты, которые спроектировали установку химического травления для микроэлектромеханических систем (ЦНИИ "Электроника"). Ее планируется использовать, в частности, при производстве полупроводниковых датчиков газа с улучшенными характеристиками.
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Кроме того, жюри поддержало проект создания лидара для машинного зрения на основе микроэлектромеханического зеркала – устройство даст беспилотникам возможность более четко "видеть" окружающую обстановку. В числе победителей также команды, разработавшие технологию производства тонкоплёночных постоянных магнитов для СВЧ-электроники, и проект "Автоматизированный 3D-контроль", который позволяет автоматически контролировать геометрию объектов сложной формы при их производстве.
"Одна из ключевых проблем диверсификации – нехватка кадров, обладающих современными знаниями в области технологий и проектной работы. Программа "Вектор" помогает формировать кадровый актив, способный создавать и продвигать на рынки востребованные, конкурентоспособные гражданские продукты. Эта работа на базе Академии Ростеха будет продолжена: уже в текущем году стартует новая волна программы", – прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
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Образовательная программа "Вектор" была запущена Академией Ростеха с целью создания кадрового актива, необходимого для конверсии предприятий ОПК и увеличения доли гражданской продукции Ростеха до 50% к 2025 году. За 10 месяцев участники прошли комплексное обучение в сфере проектной работы и маркетингового продвижения продуктов. По итогам многоступенчатого отбора 1700 сотрудников прошли онлайн-обучение, 120 лучших сотрудников были признаны технологическими лидерами Ростеха.
В состав жюри, которое определило победителей пилотного проекта, вошли представители Ростеха, а также эксперты "Сбербанка", "Сколково", "Татнефти", "Норникеля", "Лаборатории Касперского", Росатома и других ведущих российских компаний.
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Новое оружие РоссииАрктикаМи-8Сбербанк РоссииРостехРосатомРоссияЭкономика
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