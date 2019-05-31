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РИА Новости

Лавров пригласил главу МИД Японии в Россию

Вчера, 09:19
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно приглашен в Россию, заявил по итогам переговоров с японским министром глава МИД России Сергей Лавров.
"Господин министр имеет мое приглашение посетить Россию с ответным визитом, так что наши контакты будут продолжаться", - сказал Лавров.
"В международной политике, как и в любой другой сфере деятельности государств и обществ, личные отношения имеют очень важное значение, и в этом смысле хотел бы выразить искреннюю признательность господину  Коно Таро, моему коллеге и другу за то, что была создана для наших переговоров атмосфера, располагающая к доверительному, откровенному, товарищескому обмену мнениями. Наверняка, это в значительной степени помогло нам лучше понимать позиции друг друга, в том числе по сложным вопросам", - отметил Лавров.
Встреча глав МИД РФ и Японии С. Лаврова и Т. Коно
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Таро КоноСергей ЛавровЯпонияРоссияВ мире
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