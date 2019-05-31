Лавров пригласил главу МИД Японии в Россию

"В международной политике, как и в любой другой сфере деятельности государств и обществ, личные отношения имеют очень важное значение, и в этом смысле хотел бы выразить искреннюю признательность господину Коно Таро, моему коллеге и другу за то, что была создана для наших переговоров атмосфера, располагающая к доверительному, откровенному, товарищескому обмену мнениями. Наверняка, это в значительной степени помогло нам лучше понимать позиции друг друга, в том числе по сложным вопросам", - отметил Лавров.