Встреча Путина и Абэ запланирована на 29 июня в Осаке

"Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита группы двадцати в Осаке 29 июня ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.