Встреча Путина и Абэ запланирована на 29 июня в Осаке

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, как ожидается, пройдет 29 июня в Осаке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита группы двадцати в Осаке 29 июня ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.