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РИА Новости

Встреча Путина и Абэ запланирована на 29 июня в Осаке

Вчера, 07:48
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, как ожидается, пройдет 29 июня в Осаке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита группы двадцати в Осаке 29 июня ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.
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Синдзо АбэСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияТокиоВ мире
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