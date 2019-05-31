В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в историческом центре Иерусалима и был обезврежен израильскими полицейскими, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Нападения произошли у Дамасских ворот и внутри Старого города, куда в пятницу будут стекаться сотни тысяч мусульман на последнюю массовую молитву священного месяца Рамадан.

"Нападавший, прибыв к Дамасским воротам, ударил ножом мужчину и затем напал на второго в Старом городе. Его нейтрализовали сотрудники полиции", - сказано в сообщении.

По данным службы "скорой помощи", один из раненых, мужчина в возрасте около 50 лет, находится в критическом состоянии.