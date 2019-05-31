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РИА Новости

В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек

Вчера, 07:34
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в историческом центре Иерусалима и был обезврежен израильскими полицейскими, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.
Нападения произошли у Дамасских ворот и внутри Старого города, куда в пятницу будут стекаться сотни тысяч мусульман на последнюю массовую молитву священного месяца Рамадан.
"Нападавший, прибыв к Дамасским воротам, ударил ножом мужчину и затем напал на второго в Старом городе. Его нейтрализовали сотрудники полиции", - сказано в сообщении.
По данным службы "скорой помощи", один из раненых, мужчина в возрасте около 50 лет, находится в критическом состоянии.
О состоянии нападавшего, его личности и мотивах информации пока не поступало. В прошлом за подобными атаками, в том числе в Иерусалиме, многократно стояли палестинцы.
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