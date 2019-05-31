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РИА Новости

СМИ: в США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений в насилии

Вчера, 00:36
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© AP Photo / Frank MicelottaАмериканский исполнитель R. Kelly
Американский исполнитель R. Kelly
© AP Photo / Frank Micelotta
Американский исполнитель R. Kelly. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Окружная прокуратура в американском Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в преступлениях сексуального характера против известного американского исполнителя Ар Келли (R. Kelly), сообщает издание Chicago Tribune.
В конце февраля исполнителю были предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям. Обвинения касаются четырех жертв, трое из которых - несовершеннолетние. Согласно данным стороны обвинения, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы.
По информации издания, из записей суда округа Кук следует, что среди новых статей певцу были предъявлены четыре обвинения в сексуальном насилии с отягощающими обстоятельствами, в соответствии с которыми Ар Келли будет грозить до 30 лет тюрьмы. Певец также обвиняется в сексуальном насилии против несовершеннолетних по трем статьям. Адвокат певца Стив Гринберг отметил, что речь идет о пострадавших, которые фигурировали в предыдущих обвинениях.
Ар Келли предстоит предстать перед судом на следующей неделе. В общей сложности против него выдвинуто уже 21 обвинение в сексуальном насилии.
Ар Келли ранее неоднократно отрицал периодически возникавшие обвинения против него. Музыканта арестовали, но позже он был освобожден из тюрьмы Чикаго под залог в размере 100 тысяч долларов.
Певец R. Kelly в здании суда округа Кук в Чикаго. 6 марта 2019
11 марта, 13:17
В США обнаружили улики против обвиненного в насилии певца R. Kelly
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