СМИ: в США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений в насилии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Окружная прокуратура в американском Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в преступлениях сексуального характера против известного американского исполнителя Ар Келли (R. Kelly), сообщает издание Окружная прокуратура в американском Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в преступлениях сексуального характера против известного американского исполнителя Ар Келли (R. Kelly), сообщает издание Chicago Tribune

В конце февраля исполнителю были предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям. Обвинения касаются четырех жертв, трое из которых - несовершеннолетние. Согласно данным стороны обвинения, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы.

По информации издания, из записей суда округа Кук следует, что среди новых статей певцу были предъявлены четыре обвинения в сексуальном насилии с отягощающими обстоятельствами, в соответствии с которыми Ар Келли будет грозить до 30 лет тюрьмы. Певец также обвиняется в сексуальном насилии против несовершеннолетних по трем статьям. Адвокат певца Стив Гринберг отметил, что речь идет о пострадавших, которые фигурировали в предыдущих обвинениях.

Ар Келли предстоит предстать перед судом на следующей неделе. В общей сложности против него выдвинуто уже 21 обвинение в сексуальном насилии.