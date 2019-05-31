"Оппозиционная платформа" готова помочь с мирным процессом на Украине

"Потому что мы отдали этому часть своей жизни, чтобы действительно наши ребята вернулись домой. Последний обмен Медведчука был в декабре 2017 года. 18 января мы должны были организовать и провести следующий обмен, 65 на 182. Но (Петр) Порошенко его оттягивал, дробил, что-то потом пытался передоговариваться, в итоге полтора года, уже не 65, уже есть восемь, которые попали в плен, потом еще двух предыдущих, их уже около 80, тем не менее всех установленных на всех установленных можно поменять в течение пяти дней", - добавил депутат Рады.