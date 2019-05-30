В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики в четверг вечером обстреляли окраины Донецка, осколочные ранения получили житель республики и ребенок, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 20.00 мск вооруженные формирования Украины совершили обстрел со стороны населенного пункта Пески (населенный пункт на окраине Донецка под контролем ВСУ - ред.) по направлению Веселое (поселок на окраине Донецка под контролем ДНР - ред.). В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома осколочные ранения спины и ног получил мирный житель... осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка", - сказал представитель ДНР.