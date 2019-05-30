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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка

Вчера, 22:34
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела окраин Донецка украинскими силовиками. 31 мая 2019
Последствия обстрела окраин Донецка украинскими силовиками. 31 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики в четверг вечером обстреляли окраины Донецка, осколочные ранения получили житель республики и ребенок, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 20.00 мск вооруженные формирования Украины совершили обстрел со стороны населенного пункта Пески (населенный пункт на окраине Донецка под контролем ВСУ - ред.) по направлению Веселое (поселок на окраине Донецка под контролем ДНР - ред.). В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома осколочные ранения спины и ног получил мирный житель... осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка", - сказал представитель ДНР.
В представительстве ДНР в СЦКК пояснили, что обстрел велся с применением противотанковых управляемых снарядов ПТУР. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, мирный житель с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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СЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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