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РИА Новости

"Мосводосток" перевел более 1200 сотрудников на усиленный режим работы

Вчера, 21:42
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ГУП "Мосводосток"
Сотрудник ГУП Мосводосток
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудник ГУП "Мосводосток". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи сотрудников "Мосоводостока" переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в столице, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
"Более 1200 сотрудников ГУП "Мосоводосток" переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в столице. Для предотвращения скопления воды на улицах города выехало около 180 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей", - рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что на настоящий момент в Москве не зафиксировано чрезвычайных и экстренных ситуаций, вызванных интенсивными осадками.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. По его словам, в этот день в столице может выпасть 20% месячной нормы осадков и, скорее всего, будет объявлено штормовое предупреждение.
Фундаментальная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова.
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МосводостокМоскваОбщество
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