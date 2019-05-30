"Мосводосток" перевел более 1200 сотрудников на усиленный режим работы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи сотрудников "Мосоводостока" переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в столице, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
"Более 1200 сотрудников ГУП "Мосоводосток" переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в столице. Для предотвращения скопления воды на улицах города выехало около 180 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей", - рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что на настоящий момент в Москве не зафиксировано чрезвычайных и экстренных ситуаций, вызванных интенсивными осадками.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. По его словам, в этот день в столице может выпасть 20% месячной нормы осадков и, скорее всего, будет объявлено штормовое предупреждение.
Вчера, 17:45В Фундаментальную библиотеку МГУ попала молния