"Мосводосток" перевел более 1200 сотрудников на усиленный режим работы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 1,2 тысячи сотрудников "Мосоводостока" переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в столице, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"Более 1200 сотрудников ГУП "Мосоводосток" переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в столице. Для предотвращения скопления воды на улицах города выехало около 180 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей", - рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что на настоящий момент в Москве не зафиксировано чрезвычайных и экстренных ситуаций, вызванных интенсивными осадками.