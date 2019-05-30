Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве

КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.

Дело врача

"К сожалению, получается так, что работник, врач, исполняющий пунктуально приказ своего работодателя, может оказаться на скамье подсудимых. Мы сегодня здесь хотим еще раз обратить внимание на эту ситуацию. Наша цель поддержать Марину Николаевну и выразить надежду, что суд вынесет справедливое решение, - сообщила РИА Новости организатор пикета Марина Шапошникова.

Ранее сообщалось, что терапевт переехала из Сибири в Багратионовский район Калининградской области по программе "Земский доктор" в 2013 году. Она устроилась терапевтом в Долгоруковскую участковую больницу, структурное подразделение Багратионовской районной больницы. Приказом главврача ЦРБ из-за нехватки кадров она стала вести прием в кабинете районной больницы в Багратионовске, принимая, в том числе, пациентов из поселка Долгоруково, к которому была "приписана".

"Я приехала сюда на полном позитиве – есть хорошая работа, достойная зарплата, дороги. И тут мне говорят "закрыть" участок в районной больнице, там нет врача. Я обрадовалась, как ко мне здесь хорошо отнеслись. И с радостью согласилась – это экономия времени, всем удобно. При этом меня уверяли, что все по правилам", - рассказала Черемисина РИА Новости.

Уголовное дело против врача было возбуждено в июне 2017 года врач, когда она работала уже в должности участкового терапевта в Нивенском сельском поселении, то есть условия программы законно выполнялись, что прописано соответствующими трудовыми договорами. К тому же, в то время, когда в отношении Черемисиной возбудили дело, женщина вообще имела право находиться в отпуске по уходу за ребенком – уже в Калининградской области в семье появился четвертый ребенок.

Теперь женщину обвиняют в том, что она незаконно получала зарплату и воспользовалась "подъемными" средствами (это миллион рублей), которые ей полагались в рамках участия в программе только из-за того, что принимала пациентов нескольких участков по приказу главврача в здании райбольницы. Уголовное дело на врача возбуждено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения), максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.

Бороться до победы

"Сейчас я уже как-то воспряла духом, первые пять или шесть заседаний, находясь в суде в качестве подсудимой, чувствовала себя, конечно, отвратительно. Особенно когда в суд приглашали пациентов, готова была сквозь землю провалиться. От пациентов была только поддержка, они говорили теплые слова, то же самое и от коллег, которые подтверждали правоту моих слов. И даже нейтральные свидетели утверждали, что нет состава преступления", - рассказала Черемисина.

Дело уже восемь месяцев рассматривается в Багратионовском районном суде. Все время, пока идет суд, доктор ведет приемы и выезжает на дом к пациентам в качестве врача в Нивенском сельском поселении, куда ее перевели в 2016 году, опять же приказом главврача. При этом практически дважды в неделю она вынуждена принимать участие в судебных заседаниях.

"На моем участке должно было быть два врача, которые должны были получать две зарплаты со всеми стимулирующими выплатами. Однозначно как минимум ставку больнице я экономила. И тут оказывается, что я что-то незаконно присвоила. Такое слышать просто невозможно, просто не верится… Мы уже предъявили практически все доказательства моей невиновности: в том, что участие в программе "Земский доктор" было законным, и то, что зарплату я тоже получала законно", - добавила врач.