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РИА Новости

Опрос: москвичи положительно оценивают работу по благоустройству города

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москвичи положительно оценивают работу по благоустройству города, но отрицательно относятся к повышению цен на парковку, свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра".
По данным исследования, москвичам нравится проводимая работа по благоустройству города (85%), уличным фестивалям и праздникам (85%), а также по программе реновации жилья (74%). При этом повышение цен на парковку в центре столицы большинство граждан оценивают отрицательно (62%).
Среди "проблем, которые беспокоят", респонденты чаще всего указывали ситуацию с парковками (24%), на втором месте – обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, а также присутствие мигрантов (по 15%). Плохие дороги и проблемы здравоохранения отметили по 14% опрошенных, 13% отметили общий рост цен, 11% - низкие зарплаты и пенсии. Еще 12% жаловались на недостаточное озеленение и благоустройство. Около 10% отмечали грязь на улицах и в подъездах и плохую экологическую обстановку в городе.
Опрос проведен 20–29 апреля по репрезентативной выборке населения Москвы объемом более 505 человек в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось на улице методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 505 человек не превышает 6,6%.
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Левада-центрМоскваОбщество
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