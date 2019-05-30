Опрос: москвичи положительно оценивают работу по благоустройству города

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москвичи положительно оценивают работу по благоустройству города, но отрицательно относятся к повышению цен на парковку, свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра".

По данным исследования, москвичам нравится проводимая работа по благоустройству города (85%), уличным фестивалям и праздникам (85%), а также по программе реновации жилья (74%). При этом повышение цен на парковку в центре столицы большинство граждан оценивают отрицательно (62%).

Среди "проблем, которые беспокоят", респонденты чаще всего указывали ситуацию с парковками (24%), на втором месте – обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, а также присутствие мигрантов (по 15%). Плохие дороги и проблемы здравоохранения отметили по 14% опрошенных, 13% отметили общий рост цен, 11% - низкие зарплаты и пенсии. Еще 12% жаловались на недостаточное озеленение и благоустройство. Около 10% отмечали грязь на улицах и в подъездах и плохую экологическую обстановку в городе.