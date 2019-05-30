Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери

В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице в Москве неизвестная женщина оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет, и ушла. Через семь часов администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Женщину задержали. Мальчика передали медикам. Позже старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что ребенок находится в медучреждении.