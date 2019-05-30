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РИА Новости

Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери

Вчера, 18:25
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Брошенного в торговом центре в Москве мальчика вернули матери, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.
В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице в Москве неизвестная женщина оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет, и ушла. Через семь часов администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Женщину задержали. Мальчика передали медикам. Позже старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что ребенок находится в медучреждении.
"В среду мальчик выписан из больницы и передан медиками маме, его законному представителю, которая приехала, чтобы забрать сына домой. По полученным сведениям, женщина и ее сын являются жителями одного из регионов России", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сотрудники соцзащиты связались со специалистами органов опеки по месту жительства мальчика и его мамы и попросили взять на контроль ситуацию с семьей, оказать маме и сыну необходимую помощь и поддержку.
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