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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовский губернатор вручил ключи дольщикам завершенного долгостроя

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Антон ДенисовКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Антон Денисов
ТАМБОВ, 30 мая - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил ключи от квартир в 48-квартирном доме в областном центре участникам долевого строительства, которые ждали этого события почти 8 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, к строительству дома приступили в 2011 году, а в 2012-м начались проблемы. В 2014 году Арбитражный суд Тамбовской области ввел в отношении застройщика - ООО "ЮКОН" конкурсное производство. С сентября 2015 года работы на объекте были приостановлены на стадии двух этажей. По решению суда объект был передан новому застройщику - созданному пострадавшими гражданами ЖСК "Сенько 9А". Администрация области признала объект проблемным, он был включен в региональный план-график ("дорожную карту") мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. К строительству была привлечена подрядная организация ООО "Первая строительная компания", у которой уже имелся опыт достройки таких объектов в Мичуринске.
"С июля 2017 года строительство на объекте было возобновлено. Для этого в рамках госпрограммы области при участии ООО "АИЖК Строй" выделено более 20 миллионов рублей. Всего на достройку объекта привлечено около 120 миллионов рублей, в том числе, средства от реализации свободных помещений в доме, дополнительные взносы членов ЖСК. За счет привлеченных администрацией города Тамбова средств выполнены работы по подведению к объекту внешних инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территорий", - сказал представитель пресс-службы.
Глава администрации Тамбовской области пожелал новоселам, чтобы таких сложных ситуаций в их жизни больше не возникало и поблагодарил ответственных строителей, которые соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов. "Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты", - приводит пресс-служба слова Никитина.
25 мая, 14:47
Цифровое телевидение стало доступно по всей Тамбовской области
В пресс-службе добавили, что в рамках "дорожной карты" решения проблем участников долевого строительства за последние два года было возобновлено строительство 10 долгостроев, пять из которых введены в эксплуатацию – новоселам переданы более 400 квартир. На данный момент в "дорожную карту" включено восемь домов. В начале лета планируется решить проблему дольщиков дома по улице Интернациональная, 69, корпус 2 в Тамбове, ведутся работы и на других объектах.
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Тамбовская областьАлександр Никитин
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