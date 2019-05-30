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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани направят в прокуратуру список лесных массивов, где идет застройка

Вчера, 17:55
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КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил министерству природных ресурсов подготовить список лесных массивов региона, где ведется застройка территории, чтобы затем документ направить в краевую прокуратуру, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Уточняется, что незаконную застройку земель лесного фонда обсудили участники совещания по исполнению поручений губернатора.
"Глава региона поручил министру природных ресурсов Сергею Еремину подготовить список лесных массивов, где ведется застройка территории. Затем этот документ будет направлен в краевую прокуратуру", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что ситуация в некоторых территориях складывается недопустимая: на некоторых лесных участках продолжают появляться объекты капитального строительства – дома, беседки. "Лесной фонд должен быть на 100% доступен жителям и гостям края, а не тем, кто строит особняки и отгораживает их забором. Не должно быть вкраплений в виде частных домов в лесном массиве", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Он уточнил, что работа по выявлению таких незаконных объектов строительства будет вестись министерством природных ресурсов при взаимодействии с прокуратурой края. По словам вице-губернатора Сергея Болдина, курирующего это направление, сегодня в отношении некоторых случаев застройки лесного фонда уже приняты меры – дело о строительстве на нескольких лесных участках Архипо-Осиповского лесничества и ряде других лесничеств уже передано в суд.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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