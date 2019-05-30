На Кубани направят в прокуратуру список лесных массивов, где идет застройка

КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил министерству природных ресурсов подготовить список лесных массивов региона, где ведется застройка территории, чтобы затем документ направить в краевую прокуратуру, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Уточняется, что незаконную застройку земель лесного фонда обсудили участники совещания по исполнению поручений губернатора.

"Глава региона поручил министру природных ресурсов Сергею Еремину подготовить список лесных массивов, где ведется застройка территории. Затем этот документ будет направлен в краевую прокуратуру", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что ситуация в некоторых территориях складывается недопустимая: на некоторых лесных участках продолжают появляться объекты капитального строительства – дома, беседки. "Лесной фонд должен быть на 100% доступен жителям и гостям края, а не тем, кто строит особняки и отгораживает их забором. Не должно быть вкраплений в виде частных домов в лесном массиве", – приводятся в сообщении слова губернатора.