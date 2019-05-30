"Газпром нефть" готова стать лидером развития ИИ в промышленности

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. "Газпром нефть" готова взять на себя лидирующую роль по реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, сообщил по итогам совещания у президента РФ по развитию технологий в области искусственного интеллекта глава компании Александр Дюков.

"Искусственный интеллект для нас не является технологией будущего: мы сегодня применяем ее, иногда в тестовых режимах, на многих этапах нашей производственной цепочки. А с учетом сложности задач, которые решаются с помощью искусственного интеллекта в ТЭК, в дальнейшем наши наработки могут быть масштабированы на другие отрасли. Поэтому "Газпром нефть" готова взять на себя лидирующую роль по реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта в промышленности", – сказал Дюков