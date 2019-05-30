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РИА Новости

"Газпром нефть" готова стать лидером развития ИИ в промышленности

Вчера, 17:44
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© Fotolia / taa22Человеческий мозг
Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. "Газпром нефть" готова взять на себя лидирующую роль по реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, сообщил по итогам совещания у президента РФ по развитию технологий в области искусственного интеллекта глава компании Александр Дюков.
"Искусственный интеллект для нас не является технологией будущего: мы сегодня применяем ее, иногда в тестовых режимах, на многих этапах нашей производственной цепочки. А с учетом сложности задач, которые решаются с помощью искусственного интеллекта в ТЭК, в дальнейшем наши наработки могут быть масштабированы на другие отрасли. Поэтому "Газпром нефть" готова взять на себя лидирующую роль по реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта в промышленности", – сказал Дюков
По его словам, топливно-энергетический комплекс сегодня способен стать ключевым заказчиком и драйвером для развития технологии искусственного интеллекта в нашей стране.
"Мы уже формируем устойчивый платежеспособный спрос, работаем в партнерстве с вузами и технологическими компаниями, создали соответствующие компетенции внутри "Газпром нефти", - отметил глава "Газпром нефти".
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