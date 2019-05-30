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РИА Новости

СК проверит данные СМИ о травме печени у ребенка в московском детсаду

Вчера, 17:28
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после публикации в одном из СМИ сообщения о частичном разрыве печени у ребенка в московском детском саду, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.
"Из публикации одного из информационного агентства следует, что пятилетний мальчик получил в детском саду телесные повреждения. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где диагностировали у него тупую травму живота и разрыв правой доли печени", - сообщила журналистам Иванова.
Организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.
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