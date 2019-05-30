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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Радиолокационную роту в Ханты-Мансийске передислоцируют до конца 2022 года

Вчера, 17:27
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Радиолокационную станцию и воинскую часть в Ханты-Мансийске передислоцируют для строительства жилого микрорайона до конца 2022 года, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Ранее власти региона сообщали, что в 2018 году от имени правительства и губернатора Югры в адрес президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу были направлены обращения о необходимости переноса воинской части, расположенной в Ханты-Мансийске, в районе так называемого Солдатского поля, а также передающих объектов радиолокационной станции.
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Как подчеркивали в правительстве Югры, перенос воинской части и РЛС необходим для дальнейшего жилищного строительства микрорайона "Солдатское поле", при этом вопрос передислокации находится в исключительной компетенции Минобороны РФ. Договоренность была достигнута в декабре 2018 года.
Как отметила Комарова во время прямой линии в четверг, жители столицы региона поднимали этот вопрос еще в 2017 году, однако он не находится в 100-процентной компетенции региональных или муниципальных властей.
"Я согласовала проект доклада министра обороны президенту РФ по этому поводу, в соответствии с которым и регион, и министерство обороны планируют завершить поручение президента РФ в течение 2021-2022 годов. Правительство автономного округа примет участие в создании условий, профинансирует те работы, которые необходимы для подготовки площадки и перемещения этой станции на новое место", - сказала губернатор Югры.
Она отметила, что по ее поручению власти города проводят публичные обсуждения с жителями по выбору нового участка для размещения радиолокационной роты.
В управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска во вторник отметили, что на 30 мая запланировано обсуждение вопроса с жителями города о переносе воинской части за пределы жилой застройки. Согласно опросу на сайте местной администрации, из 568 респондентов более 90% высказались за передислокацию роты.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругБезопасность
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