В Совфеде разработают предложения по защите суверенитета

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Совфеде намерены разработать поправки, направленные на защиту суверенитета РФ от внешнего вмешательства, документ планируется внести в Госдуму после сентябрьских выборов, сообщил глава профильной комиссии Андрей Климов.
На заседании комиссии по защите госсуверенитета в четверг Климов отметил, что сенаторами установлены факты продолжающегося вмешательства США в дела России, особое внимание западных политиков связано с очередным избирательным циклом в РФ. В России 8 сентября пройдет Единый день голосования.
"Мы торопиться не будем, потому что избирательная кампания уже началась, а закон обратной силы не имеет. Мы даже по конституции не имеем права сейчас, пока не закончатся эти выборы, вводить какие-то коррективы", - сказал Климов журналистам, отметив, что "определенные предложения уже есть".
По его словам, законодательные инициативы в виде законопроекта сенаторы планируют внести в Госдуму "после выборов".
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