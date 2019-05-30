В Совфеде разработают предложения по защите суверенитета

Вмешательство в суверенитет. РФ не изменит позицию по керченскому инциденту Моряков, нарушивших госграницу России, могут отпустить только по решению российского суда, а не по требованию Международного трибунала ООН, у которого нет соответствующей юрисдикции. В России ответили на решение трибунала ООН по украинским морякам.