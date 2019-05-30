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РИА Новости

В Совфеде разработают предложения по защите суверенитета

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Совфеде намерены разработать поправки, направленные на защиту суверенитета РФ от внешнего вмешательства, документ планируется внести в Госдуму после сентябрьских выборов, сообщил глава профильной комиссии Андрей Климов.
На заседании комиссии по защите госсуверенитета в четверг Климов отметил, что сенаторами установлены факты продолжающегося вмешательства США в дела России, особое внимание западных политиков связано с очередным избирательным циклом в РФ. В России 8 сентября пройдет Единый день голосования.
"Мы торопиться не будем, потому что избирательная кампания уже началась, а закон обратной силы не имеет. Мы даже по конституции не имеем права сейчас, пока не закончатся эти выборы, вводить какие-то коррективы", - сказал Климов журналистам, отметив, что "определенные предложения уже есть".
По его словам, законодательные инициативы в виде законопроекта сенаторы планируют внести в Госдуму "после выборов".
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Совет Федерации РФАндрей КлимовБезопасность
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