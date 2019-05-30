Липецкие депутаты увеличили бюджет региона почти на 3,5 млрд рублей

"В области планомерно решается вопрос о предоставлении мест в детских садах малышам до трех лет. На эти цели мы дополнительно направили свыше 90 миллионов рублей. Только в Липецке строим и планируем сдать в этом году семь ясельных корпусов. Такая же работа ведется в районах области. Также в регион поступили средства на строительство школы в областном центре – почти 42 миллиона рублей. Дополнительное финансирование выделено и на развитие здравоохранения. В частности, на новое современное оборудование, предоставление лекарств нашим льготникам, создание новых ФАПов и офисов врачей общей практики", - пояснил РИА Новости председатель регионального парламента Павел Путилин.