Липецкие депутаты увеличили бюджет региона почти на 3,5 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета увеличили объем доходной части регионального бюджета почти на 3,5 миллиарда рублей; соответсвующие изменения внесены в четверг в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", сообщает пресс-служба областного парламента.
С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в текущем году составят 60,4 миллиарда рублей, расходы – 68,8 миллиарда рублей, благодаря чему бюджетный дефицит уменьшится до 8,4 миллиарда рублей.
Как отметили в пресс-службе, весомая часть дополнительных средств пойдет на поддержку сельского хозяйства. На эти цели из федерального бюджета получено свыше 2,5 миллиардов рублей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделено 326 миллионов рублей. На финансовое обеспечение дорожной деятельности, по решению депутатов, направят 100 миллионов рублей. Еще 60 миллионов рублей пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе, на развитие молодежного предпринимательства.
Дополнительную поддержку получили и социальные сферы.
"В области планомерно решается вопрос о предоставлении мест в детских садах малышам до трех лет. На эти цели мы дополнительно направили свыше 90 миллионов рублей. Только в Липецке строим и планируем сдать в этом году семь ясельных корпусов. Такая же работа ведется в районах области. Также в регион поступили средства на строительство школы в областном центре – почти 42 миллиона рублей. Дополнительное финансирование выделено и на развитие здравоохранения. В частности, на новое современное оборудование, предоставление лекарств нашим льготникам, создание новых ФАПов и офисов врачей общей практики", - пояснил РИА Новости председатель регионального парламента Павел Путилин.
В ходе перераспределения бюджетных расходов управление здравоохранения области получило свыше 273 миллионов рублей. Средства выделены на закупку нового оборудования для областного перинатального центра и других липецких больниц, на реконструкцию офиса врача общей практики в микрорайоне "Елецкий", на оснащение и открытие Воловской районной больницы. Почти 100 миллионов рублей пойдет на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы.
Органы местного самоуправления получат субсидии на компенсацию родительской платы в детских садах – 106 миллионов рублей. Еще 56 миллионов рублей депутаты направили на капитальный ремонт и оснащение учреждений культуры региона.