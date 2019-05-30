Ректор МГУ назвал маленькие стипендии аспирантов явной проблемой

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Маленькие стипендии являются существенной проблемой аспирантуры, это подталкивает студентов к выбору не в пользу обучения, считает ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.
Ректор предложил материально стимулировать участие аспирантов в исследовательских проектах на долговременной основе с получением качественных научных результатов.
"И совместить и выплаты грантовой поддержки, и зарплаты. Ну, три тысячи и семь тысяч стипендия – это смешно. Мы сами подталкиваем ребят не учиться. Кто будет учиться за семь тысяч стипендии? Явная проблема", - сказал Садовничий на заседании Российского союза ректоров.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отмечал, что есть три ключевых направления, которые должны позволить решить задачу притока в исследовательский сектор дополнительно более 30 тысяч человек за ближайшие пять лет. Речь идет о совершенствовании института аспирантуры. Еще одним направлением является поддержка перспективных исследовательских проектов. Также важнейшей составляющей в части притока молодых исследователей Котюков назвал рабочие места. Согласно нацпроекту, должно быть создано не менее 900 новых лабораторий. Пилотный эксперимент в институтах РАН уже проведен. Также принято решение о выделении специальных средств на исследования из резервов правительства.