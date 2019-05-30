Ректор МГУ назвал маленькие стипендии аспирантов явной проблемой

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Маленькие стипендии являются существенной проблемой аспирантуры, это подталкивает студентов к выбору не в пользу обучения, считает ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Ректор предложил материально стимулировать участие аспирантов в исследовательских проектах на долговременной основе с получением качественных научных результатов.

"И совместить и выплаты грантовой поддержки, и зарплаты. Ну, три тысячи и семь тысяч стипендия – это смешно. Мы сами подталкиваем ребят не учиться. Кто будет учиться за семь тысяч стипендии? Явная проблема", - сказал Садовничий на заседании Российского союза ректоров.