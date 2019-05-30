"Система" открыла представительство в индийском Бангалоре

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Азиатский венчурный фонд АФК "Система" - Sistema Asia Fund открыл второй офис в Индии – в городе Бангалоре, говорится в сообщении компании.
Фонд специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии с упором на потребительские интернет-сервисы, такие как FinTech-стартап в сфере розничного кредитования Kissht, онлайн-сервис по доставке ресторанной еды Faaso’s, мобильное приложение о здоровье и фитнесе HealthifyMe и крупнейшая индийская онлайн-аптека Netmeds.
"Бангалор - IT-центр Индии. Наш портфель вырос, расширился круг нашего общения и вовлеченности в венчурные сделки - поэтому мы решили сделать в Бангалоре второй (после Дели) офис. Чтобы быть ближе к своим портфельным компаниям и "пайплайну" сделок. Из трех управляющих партнеров фонда, два теперь базируются в Бангалоре и один в Дели", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера Sistema Asia Fund Андрея Теребенина.
В пресс-службе АФК "Система" напомнили, что в апреле 2019 года Sistema Asia Fund привлек в свой капитал группу индийских частных инвесторов, вложивших более 9 миллионов долларов. В конце 2018 года фонд привлек средства крупного российского институционального инвестора в размере 10 миллионов долларов. Ранее в капитал Sistema Asia Fund вошли частный российский инвестор и менеджмент фонда на общую сумму 1,8 миллиона долларов. Таким образом, Sistema Asia Fund привлек более 20 миллионов долларов внешних инвестиций при общем размере фонда в 120 миллионов долларов.