Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T16:38Z
https://ria.ru/20190530/1555114760.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152757/26/1527572667_0:195:3256:2027_1036x0_80_0_0_3f1c4a34d6b02711f4f7cf5bd810f8cf.jpg
РИА Новости

"Система" открыла представительство в индийском Бангалоре

Вчера, 16:38
34
CC BY 2.0 / Ishwar / Sunset in BangaloreЗакат в Бангалоре
Закат в Бангалоре
CC BY 2.0 / Ishwar / Sunset in Bangalore
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Азиатский венчурный фонд АФК "Система" - Sistema Asia Fund открыл второй офис в Индии – в городе Бангалоре, говорится в сообщении компании.
Фонд специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии с упором на потребительские интернет-сервисы, такие как FinTech-стартап в сфере розничного кредитования Kissht, онлайн-сервис по доставке ресторанной еды Faaso’s, мобильное приложение о здоровье и фитнесе HealthifyMe и крупнейшая индийская онлайн-аптека Netmeds.
"Бангалор - IT-центр Индии. Наш портфель вырос, расширился круг нашего общения и вовлеченности в венчурные сделки - поэтому мы решили сделать в Бангалоре второй (после Дели) офис. Чтобы быть ближе к своим портфельным компаниям и "пайплайну" сделок. Из трех управляющих партнеров фонда, два теперь базируются в Бангалоре и один в Дели", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера Sistema Asia Fund Андрея Теребенина.
В пресс-службе АФК "Система" напомнили, что в апреле 2019 года Sistema Asia Fund привлек в свой капитал группу индийских частных инвесторов, вложивших более 9 миллионов долларов. В конце 2018 года фонд привлек средства крупного российского институционального инвестора в размере 10 миллионов долларов. Ранее в капитал Sistema Asia Fund вошли частный российский инвестор и менеджмент фонда на общую сумму 1,8 миллиона долларов. Таким образом, Sistema Asia Fund привлек более 20 миллионов долларов внешних инвестиций при общем размере фонда в 120 миллионов долларов.
Помещение на автоматической телефонной станции (АТС).
Вчера, 11:16
Структура АФК "Система" продаст с аукционов бывшие здания АТС в Москве
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Аэрофлот объявил финрезультаты по МСФО за I квартал 2019 года
РИА
Новости
РВК представила на обсуждение проект нацстандарта для "интернета вещей"
Форум Футбол для дружбы в Мадриде объединил экспертов детского футбола
Форум "Футбол для дружбы" в Мадриде объединил экспертов детского футбола
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Город Вологда
Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за I квартал вырос до 15,7 млрд рублей
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Аэрофлот открывает прямые рейсы между Краснодаром и Симферополем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Борис Титов: нетрадиционные проверки становятся бременем для бизнеса
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Япония готова развивать связи с Камчаткой
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки отчитались по исполнению бюджета за I кв текущего года
Радиолокационную роту в Ханты-Мансийске передислоцируют до конца 2022 года
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
Совдир ФосАгро утвердил руководство и персональный состав комитетов совета
Спортсмен в скейт-парке
В подмосковном Звенигороде в июле построят скейт-парк
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
Лента новостейМолния