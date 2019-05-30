"Система" открыла представительство в индийском Бангалоре

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Азиатский венчурный фонд АФК "Система" - Sistema Asia Fund открыл второй офис в Индии – в городе Бангалоре, говорится в сообщении компании.

Фонд специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии с упором на потребительские интернет-сервисы, такие как FinTech-стартап в сфере розничного кредитования Kissht, онлайн-сервис по доставке ресторанной еды Faaso’s, мобильное приложение о здоровье и фитнесе HealthifyMe и крупнейшая индийская онлайн-аптека Netmeds.

"Бангалор - IT-центр Индии. Наш портфель вырос, расширился круг нашего общения и вовлеченности в венчурные сделки - поэтому мы решили сделать в Бангалоре второй (после Дели) офис. Чтобы быть ближе к своим портфельным компаниям и "пайплайну" сделок. Из трех управляющих партнеров фонда, два теперь базируются в Бангалоре и один в Дели", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера Sistema Asia Fund Андрея Теребенина.