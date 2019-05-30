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РИА Новости

Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани

Вчера, 16:38
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту фотосессии на мемориале "Малая земля" в Новороссийске и стрельбы из кабриолета в Краснодаре, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сообщается, что в четверг в эфире федерального телеканала вышел сюжет о фотосессии молодых людей. Отмечается, что среди реквизитов оказался стилизованный под "окровавленный" автомобиль, а девушки фотографировались в откровенных позах у мемориала в память о героизме советских солдат, сражавшихся за Новороссийск. Кроме того, в эфире было показано видео, как в Краснодаре водитель кабриолета стрелял в воздух из травматического пистолета.
Отмечается, что журналисты рассказали и о проблемах жителей дома во Владивостоке, которых, несмотря на законное приобретение жилья, по жалобе председателя ТСЖ суд обязал освободить помещения. Подчеркивалось, что, по мнению председателя ТСЖ, нагрузка на конструкцию дома будет меньше без жильцов последнего этажа, который, как оказалось впоследствии, был вообще возведен застройщиком незаконно.
"По всем озвученным в эфире фактам председатель Следственного комитета РФ поручил... организовать проведение доследственных проверок, в рамках которых следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить всех участников инцидентов и принять процессуальное решение", - сказала Петренко.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияПроисшествия
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