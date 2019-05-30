Свыше 200 оборудованных пляжей будет работать в Подмосковье этим летом

МОСКВА, 30 мая - РИА Недвижимость. В Подмосковье оборудуют еще восемь пляжей к новому купальному сезону. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
Для отдыхающих оборудуют пляжи в Долгопрудном, Раменском, Чехове, Балашихе, Лотошине, Жуковском, Электростали и Дмитровском округе.
Как уточнил Дмитрий Пестов, работа по оборудованию новых пляжей ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"За последние годы все несчастные случаи с летальным исходом на водоемах Подмосковья происходят в тех местах, где купание запрещено. На официальных пляжах, где дежурят спасатели и медицинский персонал, таких трагедий удается избегать", – сказал вице-губернатор.
Официальные места отдыха у воды в Подмосковье должны быть оснащены местами для переодевания и душевыми, там должны быть расположены спасательный и медицинский пункты. Помимо этого на пляжах должны быть установлены урны для сбора мусора, заключены договоры на уборку территории и вывоз мусора.