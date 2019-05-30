Свыше 200 оборудованных пляжей будет работать в Подмосковье этим летом

МОСКВА, 30 мая - РИА Недвижимость. В Подмосковье оборудуют еще восемь пляжей к новому купальному сезону. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье оборудуют еще восемь пляжей к новому купальному сезону. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Для отдыхающих оборудуют пляжи в Долгопрудном, Раменском, Чехове, Балашихе, Лотошине, Жуковском, Электростали и Дмитровском округе.

Как уточнил Дмитрий Пестов, работа по оборудованию новых пляжей ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"За последние годы все несчастные случаи с летальным исходом на водоемах Подмосковья происходят в тех местах, где купание запрещено. На официальных пляжах, где дежурят спасатели и медицинский персонал, таких трагедий удается избегать", – сказал вице-губернатор.