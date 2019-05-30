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РИА Новости

В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва считает грубой провокацией предъявленные Вашингтоном обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания, заявили в МИД РФ.
"Рассматриваем заявления в США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну. Подобные выпады с подключением мировых СМИ, к сожалению, стали обыденным явлением. Как правило, они происходят, когда в Вашингтоне вознамерились выйти из очередного международного договора или были уличены в его несоблюдении", - заявили в российском дипведомстве.
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Отмечается, что цель подобных заявлений "очевидна" - отвлечь внимание международной общественности от отказа самих США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Более того, не исключено, что речь идет о подготовке Вашингтоном под этим прикрытием к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия. Российская Федерация в числе первых ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году. Мы строго придерживаемся его духа и буквы. Действующий в нашей стране с 1991 года мораторий на ядерные испытания полностью соответствует обязательствам по этому Договору", - подчеркнули в МИД РФ.
При этом в Москве призвали США "проявить ответственный подход и ратифицировать ДВЗЯИ, без чего невозможно его вступление в силу".
"Американским политическим и военным руководителям следует помнить, что возвращение в эпоху ядерных испытаний чревато самыми тяжелыми последствиями для глобальной стабильности", - напомнили в российском МИД.
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