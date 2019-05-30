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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Частные инвестиции помогут построить в Югре больше 100 школ

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Евгений БиятовГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют в ближайшие годы построить свыше 100 школ, чтобы перевести детей на обучение в одну смену, помогут в этом частные инвестиции, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Ранее власти региона сообщали, что Югра стала первым субъектом РФ, где в рамках государственно-частного партнерства реализуются "коробочные" проекты Сбербанка в сфере образования. Данный продукт компании является набором типовой документации для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов.
"Нам нужно построить больше 100 школ - очень серьезная задача, только в Сургуте - больше двух десятков. Будем использовать и частные инвестиции, один из распространенных способов - это концессионные соглашения, в том числе и со Сбербанком", - сказала Комарова во время "прямой линии", состоявшейся в четверг в Ханты-Мансийске.
По ее словам, за последние годы в Югре появилось больше 120 детских садов, что было бы невозможно, если бы в регионе рассчитывали только на окружную адресную инвестиционную программу. "И когда мы одновременно запустили частные инвестиции на строительство детсадов, то поняли, что вытянем необходимый объем. Мы закрыли проблему обеспеченности мест для детей от 3 до 7 лет в дошкольных организациях", - добавила глава региона.
Первые концессионные соглашения на строительство школ в округе с использованием решений Сбербанка были подписаны в конце декабря 2018 года. В феврале этого года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи власти округа заключили еще три аналогичных концессионных соглашения. Учреждения появятся в Ханты-Мансийске, в поселках Нижнесортымский и Солнечный Сургутского района. Сообщалось, что в общей сложности уже подготовлено 14 подобных соглашений.
В региональном департаменте общественных и внешних связей ранее поясняли, что создание объектов образования с применением концессионного механизма позволяет снизить финансовую нагрузку регионального и местных бюджетов, минимизирует риски муниципалитетов в части строительных недостатков и дефектов. При этом инвестор заинтересован в строительстве объекта, соответствующего строительным нормам, так как последующие три года на него возлагается его эксплуатация.
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