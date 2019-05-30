Поморские депутаты приняли закон о комплексной жилой застройке

По мнению председателя Собрания Екатерины Прокопьевой, принятие законопроекта "О внесении изменений в статью 6.2 областного закона "О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности" позволит увеличить объем жилищного строительства и создаст механизм привлечения внебюджетных источников в развитие социальной инфраструктуры.

"Документ предоставляет инвестору право льготного получения земельных участков под строительство жилых помещений общей площадью не менее 40 тысяч квадратных метров с обязательным возведением необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения. В законопроекте оговаривается, что объем вложений в строительство инфраструктурных объектов должен составлять не менее 7 % от общего объема инвестиций, предусмотренных соответствующим проектом", - говорится в сообщении.

"Надо уйти от точечной застройки, которая сегодня вызывает недовольство горожан. Рядом с жильем должно быть все необходимое: поликлиники, школы, спортивные и детские площадки. Все должно быть просчитано, учитывая интересы и потребности жителей", – привели в пресс-службе слова Дятлова.