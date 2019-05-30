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РИА Новости
Архангельская область

Поморские депутаты приняли закон о комплексной жилой застройке

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания приняли закон, предоставляющий инвесторам право льготного получения земельных участков под масштабные проекты жилстроительства при условии возведения на участках коммунальной инфраструктуры и социально-культурных объектов, сообщает пресс-служба Собрания.
По мнению председателя Собрания Екатерины Прокопьевой, принятие законопроекта "О внесении изменений в статью 6.2 областного закона "О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности" позволит увеличить объем жилищного строительства и создаст механизм привлечения внебюджетных источников в развитие социальной инфраструктуры.

"Документ предоставляет инвестору право льготного получения земельных участков под строительство жилых помещений общей площадью не менее 40 тысяч квадратных метров с обязательным возведением необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения. В законопроекте оговаривается, что объем вложений в строительство инфраструктурных объектов должен составлять не менее 7 % от общего объема инвестиций, предусмотренных соответствующим проектом", - говорится в сообщении.

Как считает заместитель председателя областного Собрания Александр Дятлов, необходимо стимулировать комплексное развитие городов.
"Надо уйти от точечной застройки, которая сегодня вызывает недовольство горожан. Рядом с жильем должно быть все необходимое: поликлиники, школы, спортивные и детские площадки. Все должно быть просчитано, учитывая интересы и потребности жителей", – привели в пресс-службе слова Дятлова.
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