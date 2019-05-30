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РИА Новости

Белоусов переадресовал ЦБ вопрос о снижении ключевой ставки

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Помощник президента РФ Андрей Белоусов . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что не в курсе мнения Банка России о том, сложились ли сейчас условия для снижения ключевой ставки.
"Я не в курсе, это дело ЦБ. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.) сказала, что они ожидают некого снижения. Но насколько, они считают, сейчас сложились для этого условия, я не знаю", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, ожидает ли он снижения ставки на ближайшем заседании Банка России.
Ближайшие заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 14 июня.
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