Белоусов переадресовал ЦБ вопрос о снижении ключевой ставки

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что не в курсе мнения Банка России о том, сложились ли сейчас условия для снижения ключевой ставки.

"Я не в курсе, это дело ЦБ. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.) сказала, что они ожидают некого снижения. Но насколько, они считают, сейчас сложились для этого условия, я не знаю", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, ожидает ли он снижения ставки на ближайшем заседании Банка России.