Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремле проводились какие-либо консультации относительного того, какие действия являются оскорбительными, а какие нет, при принятии решения о привлечении граждан к ответственности за нарушение закона об оскорблении органов власти.

"Мне неизвестно о том, что какие-то были консультации относительно того, является ли то или иное действие оскорбительным, поэтому здесь я просто не располагаю (информацией - ред.), здесь нужно знать каждый отдельный случай детально. Поскольку я этого не знаю, то я и не считаю себя в праве комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, спрашивают ли в Администрации президента, что является оскорблением, а что нет при вынесении решений по данной статье или это происходит без привлечения "пострадавшей стороны".

Отвечая на вопрос о том, что думает президент о баннерах негативного характера в свой адрес, который был вывешен в Набережных Челнах, Песков заявил, что сам он считает, что "это абсолютно оскорбительно". "Это мое личное мнение, а я не знаю абсолютно этого случая с этим гражданином", - сказал пресс-секретарь президента.

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