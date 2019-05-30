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РИА Новости

Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства

Вчера, 16:02
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремле проводились какие-либо консультации относительного того, какие действия являются оскорбительными, а какие нет, при принятии решения о привлечении граждан к ответственности за нарушение закона об оскорблении органов власти.
"Мне неизвестно о том, что какие-то были консультации относительно того, является ли то или иное действие оскорбительным, поэтому здесь я просто не располагаю (информацией - ред.), здесь нужно знать каждый отдельный случай детально. Поскольку я этого не знаю, то я и не считаю себя в праве комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, спрашивают ли в Администрации президента, что является оскорблением, а что нет при вынесении решений по данной статье или это происходит без привлечения "пострадавшей стороны".
Отвечая на вопрос о том, что думает президент о баннерах негативного характера в свой адрес, который был вывешен в Набережных Челнах, Песков заявил, что сам он считает, что "это абсолютно оскорбительно". "Это мое личное мнение, а я не знаю абсолютно этого случая с этим гражданином", - сказал пресс-секретарь президента.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта 2019 года. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаления такой информации с момента получения уведомления, противном случае ресурс ждет блокировка.
За нарушение вводимых запретов в зависимости предусматривает различные санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно. Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.
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Дмитрий ПесковРоссияОбщество
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