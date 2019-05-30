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РИА Новости
Мурманская область

Укомплектованность врачами в Мурманской области составляет 58%

Вчера, 15:53
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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Более тысячи специалистов не хватает в медицинских учреждениях Мурманской области, при этом укомплектованность больниц врачами составляет всего 58%, сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, выступая перед депутатами Мурманской облдумы с докладом по итогам года.
"Одна из болевых точек - острая нехватка врачей. Средняя укомплектованность больниц врачами составляет порядка 58%. Острее всего не хватает педиатров, врачей скорой помощи и реаниматологов. Не хватает более тысячи специалистов. Это серьезный вызов", - сказал Чибис.
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Он отметил, что проблема связана с тем, что в регионе не учат врачей. В ноябре прошлого года МАГУ получил право готовить студентов по специальности "Лечебное дело", заключены соглашения о прохождении ими практики в медучреждениях, однако решать проблему дефицита нужно уже сейчас.
Кроме того, в этом году здравоохранение Мурманской области, по данным Чибиса, недополучило 800 миллионов рублей из федерального бюджета из-за изменившейся методики расчета Фонда обязательного медицинского страхования, что также осложнило ситуацию в регионе. Что касается первоочередных шагов по исправлению ситуации, в регионе уже запущена антикризисная стратегия.
"Привлечение врачей и их удержание – задача номер один. Для этого нужны финансовая поддержка и предоставление жилья, в том числе с возможностью дальнейшей приватизации", - отметил Чибис, добавив, что необходимо наладить сотрудничество с медицинскими вузами по привлечению выпускников в Мурманскую область.
Среди пунктов антикризисного плана - сокращение бюрократии, пересмотр процедуры записи на прием к врачу, запуск "бережливого производства", которое позволяет сократить срок ожидания пациентов до 20%.
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