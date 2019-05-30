В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Пожар произошел в экономическом университете в центре Ростова-на-Дону, эвакуированы 1,5 тысячи человек, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"По оперативным данным, по адресу улица Большая Садовая, 69 произошло загорание в бытовой комнате подвального помещения на площади 15 квадратных метров", - сказал он.
По данному адресу находится Ростовский государственный экономический университет.
"В 15.05 ликвидация. Эвакуировано 1500 человек", - отметил представитель ведомства. Никто не пострадал.