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РИА Новости

В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек

Вчера, 15:39
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Пожар произошел в экономическом университете в центре Ростова-на-Дону, эвакуированы 1,5 тысячи человек, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"По оперативным данным, по адресу улица Большая Садовая, 69 произошло загорание в бытовой комнате подвального помещения на площади 15 квадратных метров", - сказал он.
По данному адресу находится Ростовский государственный экономический университет.
"В 15.05 ликвидация. Эвакуировано 1500 человек", - отметил представитель ведомства. Никто не пострадал.
Сотрудники пожарной охраны МЧС России
17 мая, 11:53
Названа причина задымления в подвале главного корпуса РУДН в Москве
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