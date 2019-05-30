Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:38Z
https://ria.ru/20190530/1555110652.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102086/40/1020864015_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_9480cc7a0aeceacd0c8b331e83f81759.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Переизбран лидер Российского еврейского конгресса

Вчера, 15:38
379
© Фото : фото предоставлено РЕКПрезидент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
© Фото : фото предоставлено РЕК
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) в третий раз избран Юрий Каннер, сообщили в пресс-службе организации.
"Чуть больше года назад передо мной стоял вопрос, надо ли мне оставаться или все-таки пора уходить, но появилось несколько крупных проектов, ради которых можно работать", - приводит пресс-служба РЕК слова Каннера.
Он обозначил задачи на пятилетний срок: в РЕК начали "строительство онлайн-платформы для еврейской "электронной общины", а также "институционализацию некоторых ключевых моментов общинной жизни".
"Институт для нас – механизм взаимодействия разных людей и организаций: религиозных, культурных, образовательных, государственных. Мы продолжим реализовывать очень интересный проект по выделению грантов на культурные проекты, причем необязательно еврейским организациям, а вообще любым – государственным, частным, общественным", - рассказал Каннер.
Член бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг оценил "колоссальную работу, которую сейчас проводит РЕК". "Очень много добрых дел связаны с нашим фондом. И в его работе участвует все больше попечителей", - сказал Ройтберг.
Паломничество в пустыню Арава в Израиле в преддверии Песаха
16 апреля, 21:11
Российский еврейский конгресс увел бизнесменов в паломничество по пустыне
Юрий Каннер возглавляет Российский еврейский конгресс с 2009 года. По данным пресс-службы, за это время организация в десять раз увеличила бюджет своих благотворительных программ – до более чем одного миллиарда рублей.
Иудаизм
2 мая, 08:00
"Европа на грани". Ученые рассказали об антисемитизме в мире
100024
Обсудить 2
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Михаил Галустян
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
РИА
Новости
Руководителя московского управления на транспорте СК задержали за взятку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Вид на Вену
Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин рассказал, кто станет властелином мира
Виды Венеции
Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Курц прокомментировал назначение Бирляйн канцлером Австрии
Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Легойда: посредничество Кипрского архиепископа говорит о бессилии Фанара
Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
Лента новостейМолния