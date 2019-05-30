Переизбран лидер Российского еврейского конгресса

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) в третий раз избран Юрий Каннер, сообщили в пресс-службе организации.

"Чуть больше года назад передо мной стоял вопрос, надо ли мне оставаться или все-таки пора уходить, но появилось несколько крупных проектов, ради которых можно работать", - приводит пресс-служба РЕК слова Каннера.

Он обозначил задачи на пятилетний срок: в РЕК начали "строительство онлайн-платформы для еврейской "электронной общины", а также "институционализацию некоторых ключевых моментов общинной жизни".

"Институт для нас – механизм взаимодействия разных людей и организаций: религиозных, культурных, образовательных, государственных. Мы продолжим реализовывать очень интересный проект по выделению грантов на культурные проекты, причем необязательно еврейским организациям, а вообще любым – государственным, частным, общественным", - рассказал Каннер.

Член бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг оценил "колоссальную работу, которую сейчас проводит РЕК". "Очень много добрых дел связаны с нашим фондом. И в его работе участвует все больше попечителей", - сказал Ройтберг.