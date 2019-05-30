Югра находится на завершающем этапе расселения из балков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ находится на завершающем этапе расселения людей из жилых вагончиков, так называемых балков, к концу 2019 года власти региона окончательно решат эту проблему, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Тема балков - различных конструкций, в том числе вагончиков, приспособленных под жилье, - поднималась осенью прошлого года во время встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором в рамках визита главы государства в Югру. Руководитель региона отмечала, что на решение проблемы обеспечения граждан жильем направлена большая часть дополнительных доходов, полученных округом.

"Мы сейчас действительно находимся на завершающем этапе... Я считаю, что стыдно - не только потому, что это наш регион - чтобы люди жили в таких условиях. Ютиться в таких строениях несколько поколений по несколько семей - неправильно абсолютно", - подчеркнула глава региона во время прямой линии в четверг.

По ее словам, у автономного округа "есть и другие вопросы", которые требуют постоянного контроля властей Югры. "Тащить мешок проблем, не освобождаясь ни от одной, наверное, нерационально. Поэтому мы и занимаемся балками", - добавила Комарова, отметив также, что приобретение нового жилья для участников программы переселения стимулирует строительный рынок.