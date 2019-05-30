На западе Камчатки готовятся к возведению культурно-спортивного комплекса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Строители готовят в поселке Палане, расположенном на западном побережье Камчатки, площадку под строительство нового культурно-спортивного комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сейчас местные власти занимаются проектными работами и экспертизой. Как только все эти процедуры будут пройдены, начнем решать вопросы финансирования. Видно, что муниципальные власти заинтересованы в строительстве объекта и делают все необходимое, чтобы строительство началось как можно быстрее. Безусловно, краевое правительство это начинание поддержит, потому что для жителей Паланы культурно-спортивный комплекс – проект долгожданный и очень нужный", - заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

С просьбой построить комплекс к главе региона обратились жители поселка, которые сообщили, что после разрушения кровли в Центре культуры и досуга (бывший кинотеатр "Палана"), в поселке не осталось помещений для проведения дополнительных занятий с детьми.

Как отметил губернатор, решением этих вопросов может стать строительство быстровозводимого культурно-спортивного комплекса (КСК). "По северам мы такие комплексы ставим, в частности, в Хаилино, в Тиличиках, в Тымлате они используются и как спортивный, и как культурный объект. Внутри есть сцена, быстро устанавливаются сиденья и получается большой зрительный зал", - сказал Илюхин.

Кроме того, по словам главы региона, еще одна задача краевых властей – найти нового подрядчика для реконструкции Корякской школы искусств имени Дмитрия Кабалевского.

"Школой имени Дмитрия Кабалевского вплотную занимаются представители министерства строительства края, и, конечно, проблема будет решена. Это знаковое место для Паланы – здесь всегда был культурный центр, поэтому наша главная задача – восстановить этот объект", – сказал губернатор.

В здании планируется выполнить работы по сейсмоусилению (сейсмичность этой площадки оценивается в 8 баллов), возведут двухэтажный пристрой площадью 26 на 7 метров, перепланируют помещения школы. Работы завершатся внутренней отделкой и благоустройством территории.