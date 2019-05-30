На западе Камчатки готовятся к возведению культурно-спортивного комплекса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Строители готовят в поселке Палане, расположенном на западном побережье Камчатки, площадку под строительство нового культурно-спортивного комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сейчас местные власти занимаются проектными работами и экспертизой. Как только все эти процедуры будут пройдены, начнем решать вопросы финансирования. Видно, что муниципальные власти заинтересованы в строительстве объекта и делают все необходимое, чтобы строительство началось как можно быстрее. Безусловно, краевое правительство это начинание поддержит, потому что для жителей Паланы культурно-спортивный комплекс – проект долгожданный и очень нужный", - заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
С просьбой построить комплекс к главе региона обратились жители поселка, которые сообщили, что после разрушения кровли в Центре культуры и досуга (бывший кинотеатр "Палана"), в поселке не осталось помещений для проведения дополнительных занятий с детьми.
Как отметил губернатор, решением этих вопросов может стать строительство быстровозводимого культурно-спортивного комплекса (КСК). "По северам мы такие комплексы ставим, в частности, в Хаилино, в Тиличиках, в Тымлате они используются и как спортивный, и как культурный объект. Внутри есть сцена, быстро устанавливаются сиденья и получается большой зрительный зал", - сказал Илюхин.
Кроме того, по словам главы региона, еще одна задача краевых властей – найти нового подрядчика для реконструкции Корякской школы искусств имени Дмитрия Кабалевского.
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"Школой имени Дмитрия Кабалевского вплотную занимаются представители министерства строительства края, и, конечно, проблема будет решена. Это знаковое место для Паланы – здесь всегда был культурный центр, поэтому наша главная задача – восстановить этот объект", – сказал губернатор.
В здании планируется выполнить работы по сейсмоусилению (сейсмичность этой площадки оценивается в 8 баллов), возведут двухэтажный пристрой площадью 26 на 7 метров, перепланируют помещения школы. Работы завершатся внутренней отделкой и благоустройством территории.
Как ожидается, школа после реконструкции должна открыться 1 декабря 2020 года. Из краевого бюджета на работы выделены 154 миллиона рублей в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Камчатском крае".