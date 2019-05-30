Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Подросток, напавший с топором на школу города Вольска Саратовской области, не имел психиатрических диагнозов, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Во вторник в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло, а потом ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину он не признал.

"По моим данным, те диагнозы, которые я видела, они не психиатрические и не такие сложно-психиатрические, то есть это гиперактивность", - сказала Загородняя в прямом эфире программы "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы в Саратове"

По ее словам, учителя рассказывали о вспышках гнева у подростка, после которых он раскаивался. Омбудсмен отметила, что юношу помещали в реабилитационный центр, чтобы психологи с ним поработали, однако вскоре мать забрала его оттуда.

Однако, по словам омбудсмена, на психике подростка могла негативно сказаться смерть отца в 2013 году.

"Я могу сказать, что любое изменение в семье, будь то развод, будь то смерть близкого человека, может привести к определенным изменениям в психике ребенка", - сказала она, отметив, что в подростковом периоде "особенно для мальчиков, отец просто жизненно необходим".

Она также указала на сообщения подростка в соцсетях о том, что ему не хватает внимания, что мама "порой внешне вся такая красивая, лапочка, а так она на меня кричит".

"Как говорят все учителя, семья не была нуждающейся, он всегда прекрасно одевался, он был сыт, накормлен, то есть в этом отношении не было проблем", - отметила Загородняя.