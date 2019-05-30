IT-отрасль должна помочь в переходе к цифровой экономике, заявили в Казани

КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. ИТ-отрасль Татарстана должна создавать условия и возможности для цифровой трансформации предприятий, что позволит успешно решать вопросы перехода к цифровой экономике, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Казани в четверг открылась 13-я всероссийская конференция "IT&Security Forum" (ITSF) - одно из 10 крупнейших ежегодных мероприятий в области информационной безопасности и цифровых технологий в стране.

"Одно из основных направлений развития ИТ-отрасли республики – создание условий и возможностей для цифровой трансформации предприятий. Благодаря этому на сегодняшний день Татарстан входит в список наиболее успешных регионов в вопросах перехода к цифровой экономике", - цитирует слова Песошина пресс-служба правительства республики.

Премьер-министр подчеркнул, что ITSF – это знаковое мероприятие для всех, чья деятельность сопряжена со сферой цифровых и инновационных технологий, информационной безопасностью и защитой данных.

"В Татарстане мы начинали со строительства технопарков и ИТ-парка, в последующем – строительства ИТ-города Иннополис и университета на его территории, выпускающего специалистов в области цифровых технологий. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы поддерживать молодые ИТ-компании и давать им возможность предлагать свои решения крупным предприятиям", - сообщил Песошин, добавив, что для успешного развития цифровой экономики следует искать новые подходы за счет корпоративных инноваций, формировать задачи изнутри и находить альтернативы зарубежным решениям.