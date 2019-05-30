В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня

Ранее в ЛНР заявили о пресечении попытки диверсионной группы 54-й бригады ВС Украины попасть на территорию республики. По предварительным данным, один военнослужащий ВС Украины погиб, его тело эвакуировала Народная милиция ЛНР.

"Всего в этой провальной диверсионной вылазке командир 54-й бригады потерял трое убитыми и четверо ранеными. Майстренко (командир 54 бригады ВС Украины Алексей Майстренко - ред.)... отправил на верную смерть своих подчиненных, сознательно нарушая приказ нового президента Украины на полное прекращение огня на Донбассе", - заявил Осадчий.

Он выразил надежду, что должностные лица 54-й бригады, начиная от командира бригады и заканчивая командиром роты, в которой служили погибшие и раненые, будут привлечены к ответственности.

Двадцатого мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой он готов "пойти на все"; 28 мая он посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Президент Украины отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих и заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.