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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня

15:09
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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Украинские военнослужащие, попытавшиеся прорваться на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сознательно нарушили приказ президента Украины о прекращении огня, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили о пресечении попытки диверсионной группы 54-й бригады ВС Украины попасть на территорию республики. По предварительным данным, один военнослужащий ВС Украины погиб, его тело эвакуировала Народная милиция ЛНР.
"Всего в этой провальной диверсионной вылазке командир 54-й бригады потерял трое убитыми и четверо ранеными. Майстренко (командир 54 бригады ВС Украины Алексей Майстренко - ред.)... отправил на верную смерть своих подчиненных, сознательно нарушая приказ нового президента Украины на полное прекращение огня на Донбассе", - заявил Осадчий.
Он выразил надежду, что должностные лица 54-й бригады, начиная от командира бригады и заканчивая командиром роты, в которой служили погибшие и раненые, будут привлечены к ответственности.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
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Двадцатого мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой он готов "пойти на все"; 28 мая он посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Президент Украины отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих и заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
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