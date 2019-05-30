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РИА Новости

Россия будет готова к переговорам по ДРСМД при инициативе США, заявили в ГД

14:31
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия будет готова приступить к прямым переговорам по возобновлению ДРСМД в случае инициативы со стороны США, сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Он (президент РФ) говорил это дважды. Мы, в случае проявления инициативы американской стороной, готовы будем сразу же, понимая и осознавая важность этого процесса, приступить к прямым переговорам", - сказал Шаманов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.
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