Россия будет готова к переговорам по ДРСМД при инициативе США, заявили в ГД

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия будет готова приступить к прямым переговорам по возобновлению ДРСМД в случае инициативы со стороны США, сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Он (президент РФ) говорил это дважды. Мы, в случае проявления инициативы американской стороной, готовы будем сразу же, понимая и осознавая важность этого процесса, приступить к прямым переговорам", - сказал Шаманов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.